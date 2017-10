Man opgepakt na vertaalfout Facebook

'Goede morgen': voor deze vriendelijke begroeting is in IsraŽl een Palestijn opgepakt.



De Palestijnse man schreef de woorden op Facebook. De politie meende dat hij een dreigement had gepost.



De man deelde een foto waarop hij lachend poseerde naast een bulldozer. Hij wenste zijn volgers daarbij een goede morgen. Dat bericht trok de aandacht, omdat bulldozers eerder zijn gebruikt bij aanslagen.



De politie kwam in actie nadat de opmerking automatisch was vertaald door Facebook. Dat maakte van 'goede morgen' in het Arabisch 'pijnig hen' in het Engels en 'val ze aan' in het Hebreeuws. Volgens de krant Haaretz is het bericht niet voorgelegd aan een agent die Arabisch spreekt.



De politie zag de fout snel in en liet de man na enkele uren weer gaan, bevestigde een woordvoerster. De Palestijn wilde zelf niet reageren en heeft zijn bericht inmiddels verwijderd, berichtte The Times of IsraŽl.

Reacties

Nou ken ik noch Arabisch noch Hebreeuws, maar dit lijkt me toch wel een héél groot verschil. In 't vervolg toch maar iemand met verstand van zaken dat soort dingen laten beoordelen.

