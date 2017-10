Besnorde Mona Lisa geveild voor ruim zes ton

Een snor en een klein sikje. Dat had de Franse surrealist Marcel Duchamp toegevoegd aan Leonardo da Vinci's meesterwerk. Een van Duchamps besnorde Mona Lisa-schilderij is verkocht in Parijs voor 631.500 euro.Veilinghuis Sotheby's meldt niet wie de nieuwe eigenaar is van het dada´stische werk. De waarde was vooraf geschat op 400.000 tot 600.000 euro. Het gaat om een versie uit 1964. Het origineel stamt uit 1919.De originele naam van het kunstwerk is L.H.O.O.Q., een verbastering van het Engelse look (kijk). In het Frans uitgesproken klinkt het als 'elle a chaud au cul', wat neerkomt op 'ze is geil'.In totaal gingen er negen stukken van Duchamp onder de hamer. Hij wordt gezien als de vader van de conceptuele kunst. In deze stroming is het idee achter de kunstwerken belangrijker dan de uitvoering. De besnorde Mona Lisa wordt gezien als een aanval op de traditionele kunst.Het werk was onderdeel van een collectie surrealistische kunstwerken van de overleden Amerikaan Arthur Brandt. De opbrengst van de 110 werken was bijna vier miljoen euro. Overigens werd niet alles verkocht. Zo werd er geen koper gevonden voor een topstuk van schilder Francis Picabia, met een geschatte waarde tussen de 700.000 en een miljoen euro.