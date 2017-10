Aardbevingsschoen meteen uitverkocht

De speciale aardbevingsschoen die schoenenzaak Heys in Leek in beperkte oplage heeft laten maken, is binnen enkele dagen uitverkocht.De schoen ligt pas op 28 oktober in de winkel maar het aantal inschrijvingen is al overtekend. ,,Dat hadden we niet verwacht’’, zegt de 54-jarige eigenaar Harry Heys. De zaak heeft 175 van deze ‘skylineschoenen’ laten maken, die 259,90 euro per paar kosten.Het idee voor de schoen kwam van Heys zelf, die merkte hoe de aardbevingen in Groningen de bevolking en zijn klanten bezig houden. Om bij te dragen aan een positiever beeld van Groningen liet hij grafisch ontwerper Tom Jager het idee uitwerken. Schoenenfabrikant Floris van Bommel in Moergestel nam de schoen in productie.Het zijn herenschoenen met op de neus een grafiek gegraveerd, die een seismograaf voorstelt, als beeld van de aardbevingen. Op het hiel staat de skyline van de stad Groningen met zes historische gebouwen: Martinitoren, Der AaKerk, Stadsschouwburg, stadhuis, goudkantoortje en Academiegebouw. Een deel van de opbrengst gaat naar de Groninger Bodembeweging en de Regenboogschool in Bedum.