Toch geen miljoenen voor kanker na gebruik talkpoeder

De nabestaanden van een overleden Amerikaanse kankerpatiŽnte grijpen naast een enorme schadevergoeding van 417 miljoen dollar.



De vrouw zei dat ze eierstokkanker had gekregen door talkpoeder van het bedrijf Johnson & Johnson. Een jury kende haar 417 miljoen dollar (ruim 350 miljoen euro) schadevergoeding toe, maar in hoger beroep heeft een rechter dat nu teruggedraaid. De zaak moet opnieuw, omdat er volgens de rechter te veel fouten zijn gemaakt in het proces.



De vrouw gebruikte het babypoeder, net als de eerdere slachtoffers, jarenlang dagelijks in haar onderbroek voor extra hygiŽne. Een toepassing die volgens de advocaten van de vrouw door het bedrijf werd aangemoedigd.



De vrouw stierf na de eerste uitspraak en voor het hoger beroep. Ze zei dat het bedrijf haar niet had gewaarschuwd voor de gevaren van talkpoeder. Johnson & Johnson bracht daartegenin dat er nooit een verband tussen het poeder en kanker is aangetoond. De advocaat van de nabestaanden gaat in beroep tegen de afwijzing.



Dit is de grootste schadeclaim die het bedrijf tot nu toe heeft gekregen. Maar ook in eerdere zaken ging het om vele miljoenen. Het bedrijf zegt nog zo'n 4800 andere zaken te verwachten, maar houdt vol dat het poeder veilig is: "Wij hebben de wetenschap aan onze kant. Ons babypoeder is veilig", zei het bedrijf eerder.

Lijkt me idd moeilijk te bewijzen dat deze vrouw zonder talkpoeder geen kanker gekregen had

