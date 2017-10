Bordeel met sekspoppen is een doorslaand succes

Wat een half jaar geleden begon als een proef met onvoorspelbare afloop, blijkt een doorslaand succes en zelfs een stationair snorrende geldmachine. Onderneemster Evelyn Schwarz begon in maart in de Duitse stad Dortmund een bordeel waar geen echte dames werken, maar uit Japan geïmporteerde, levensechte sekspoppen. De klanten staan in de rij voor de elf siliconenprostituees.



Volgens Duitse media die Schwarz spraken over Bordoll - het eerste poppenbordeel in Duitsland - verdient de bedrijfsleidster maandelijks tienduizenden euro's met haar in totaal elf plastic vrouwen. Het gaat om meisjes van plezier die niet van echt te onderscheiden zijn. Anna, Sabrina, Nicole, Jenny, Lisa, Naomi, Linda, Elena, Yuki, Jessica en Coco hebben hun eigen specialiteiten en allemaal een andere anatomie, huidskleur en haardracht. ,,Voor elk wat wils dus'', aldus de 29-jarige Schwarz.



Ze kwam vorig jaar op het idee toen ze op televisie een documentaire zag over de sekspoppen: een fenomeen dat al jaren in Japan bestaat. Ze importeerde elf exemplaren, in prijs variërend van duizend tot meer dan tweeduizend euro. Die forse investering had ze er snel weer uit, omdat een half uurtje met één van de altijd zwijgende poppen 50 euro kost. Wie een halve dag met zo'n dame wil stoeien, is 360 euro kwijt.



Schwarz meldt dat er voor bepaalde dames wachtlijsten zijn, terwijl een enkele klant 'het' zelfs met twee of meer poppen tegelijk wil doen. ,,Alles kan en mag, omdat onze prostituees nep zijn.'' Het bordeel krijgt, zo schetst de binnenlopende madame, klanten van divers pluimage over de vloer. ,,Dat varieert van werklozen tot rechters. Meestal zijn ze gewoon benieuwd, maar 70 procent komt terug. Hun echtgenotes hebben er geen probleem mee. Soms zitten vrouwen van klanten buiten in de auto te wachten. Ze zien het als een speeltje en er is natuurlijk geen sprake van serieus overspel.''

