Kersverse vader verhandelt heroine op kraamafdeling ziekenhuis VS

Een Amerikaanse man heeft bekend dat hij op de kraamafdeling van het ziekenhuis waar zijn dochtertje net was geboren hero´ne heeft verhandeld. Hij was daarmee bezig terwijl mensen zijn vrouw en babydochter bezochten.



De 25-jarige man uit Greensburg in Pennsylvania wordt niet alleen aangeklaagd voor drugshandel, maar ook voor het in gevaar brengen van kinderen.



De politie hield een auto aan waarin hero´ne en spullen om het te gebruiken werden gevonden. De bestuurder vertelde dat hij die net had gekocht van een man in het ziekenhuis. De dealer was nog op de kraamafdeling toen hij werd aangehouden. Hij had nog wat hero´ne in zijn broekzak. Zijn vriendin die net bevallen was, zei tegen de politie dat ze van niets wist.

Reacties

24-10-2017 17:19:48 submarine

Senior lid

WMRindex: 551

OTindex: 490

Wnplts: Oceania

Hij wilde natuurlijk wat bijverdienen nu hij gezinsuitbreiding heeft gekregen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: