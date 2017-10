Speurhond ontslagen wegens desinteresse

Een speurhond is onlangs door de CIA ontslagen. Reden: de labrador had haar interesse in het opsporen van bommen verloren.Lulu, zoals de hond heet

Reacties

23-10-2017 16:21:54 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.387

OTindex: 7.067

Sindsdien loopt ze met een grote boog om bommen heen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: