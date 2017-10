Wolf gezien op de Veluwe

De provincie Gelderland meldt dat er op de Veluwe een wolf is gezien. De provincie wil niet bekendmaken waar de wolf is opgedoken.Op basis van fotomateriaal hebben experts van Wolven in Nederland en het Lupus Institut in Duitsland bevestigd dat het om een wolf gaat, schrijft Omroep Gelderland.De provincie heeft terreinbeheerders gevraagd om op te letten of ze sporen van de wolf zien, zoals bijvoorbeeld uitwerpselen. Ook vragen ze om camerabeelden te checken.Volgens de provincie is de kans om een wolf in het wild tegen te komen klein. Mocht dat wel gebeuren, dan luidt het advies afstand houden en de wolf met rust te laten.Over de grens in Duitsland leven meerdere wolvenroedels. Dit jaar werd twee keer eerder een wolf gezien die uit Duitsland kwam.