Ik ben veel te mooi voor een jonge man

“Het is niet fijn om zo mooi en jeugdig te zijn als ik ben,” zei de 44 jarige Dawn Cousins, moeder van 4, in een TV-programma. Sinds haar laatste echte relatie (van de 4 kinderen) in 2003 op de klippen liep heeft ze niemand meer gevonden.”Ik begin in paniek te raken.” Oorzaak: “Nummer 1: ik ben erg knap, nummer 2: ik heb een jeugdige uitstraling, nummer 3: ik ben erg geestig en leuk om mee om te gaan. Ik ben niet de ‘gewone’ vrouw van 44 met 4 kinderen.” Dawn kan wel leuke mannen krijgen van haar eigen leeftijd, maar die vindt ze te oud.“Mannen worden boven de 40 dikker en ik kan niet met een uitgezakte man zijn als ik zelf zo mooi en jeugdig ben.”Haar (volwassen) kinderen vinden dat ze niet zo gek moet doen.