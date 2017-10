Meters muur van historisch bastion Harderwijk zoek

Zo'n vier tot zes meter bakstenen muur van het historische bastion van Harderwijk is zoek. Verdwenen tijdens de verbouwing van de boulevard in het kader van een groot stadsvernieuwingsproject.De resten van het eeuwenoude bolwerk met geschutstoren zouden net gerestaureerd worden. De muur lag bij de plek waar een brug naar het Dolfinarium komt.Hoe de stenen konden verdwijnen, is onduidelijk. Projectleider Frank Brouwer: "De dader ligt op het kerkhof. Er zijn hier het afgelopen jaar wel veel werkzaamheden geweest".Ook Mattie Moggré van de oudheidkundige vereniging Herderewich snapt er niets van: "Zoiets is toch niet in een uurtje verdwenen? Er lopen voortdurend mensen te fotograferen en er zijn opzichters daar. Voorbijgangers moeten mensen toch die stenen eruit hebben zien tillen?"Waar zijn die meters muur toch gebleven?Anderhalf jaar geleden werd de muur ook al geschonden. Werklieden boorden er gaten in om leidingen te leggen.De muur leidde naar een bastion dat werd gebouwd door de graven van Gelre om de stad Harderwijk en haar haven te beschermen. "Je ziet nu alleen nog maar zand", vertelt Moggré aan Omroep Gelderland.Voorjaar 2016 legde archeoloog Maarten Wispelwey de muur bloot. Onlangs wilde hij de restauratie ervan voorbereiden. Moggré: "Ik zie de archeoloog nog verbaasd prikken met zijn stok, druk zoekend naar de muur."