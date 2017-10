Maleisiers in paniek na vondst bizarre weerwolfbaby

De politie in MaleisiŽ heeft met een officiŽle verklaring geprobeerd angstgevoelens bij burgers weg te nemen over foto's van een weerwolfachtig monstertje. De bizarre kiekjes werden de afgelopen tijd massaal gedeeld op sociale media en gingen zelfs viraal waardoor veel mensen in paniek raakten. Volgens de politie, die met enige aarzeling met een statement kwam, gaat het om een extreem gedetailleerde siliconen pop die op internet te koop is.Het eerste bericht over het harige babydier met een staart, puntoortjes, klauwen en slagtandjes dook een paar dagen geleden op via Facebook. Bij ettelijke foto's van het monstertje stond dat het was aangetroffen in de Maleisische staat Pahang en voor nader onderzoek overgebracht naar een laboratorium op een geheime locatie. De post werd op grote schaal gedeeld en mensen buitelden over elkaar met de wildste speculaties over de herkomst van het griezelige schepseltje. Zo zou de overheid de opvallende vondst buiten de publiciteit hebben willen houden en zelfs buitenlandse experts hebben ingeschakeld om de herkomst te onderzoeken.De Maleisische bevolking - voor het overgrote deel moslims - staat bekend als erg bijgelovig. Het verwondert de politie dan ook niets dat de pop zoveel onrust veroorzaakte en dat sommige mensen in Pahang zelfs de straat niet meer op durfden. Een politiewoordvoerder heeft tegenover lokale media verklaard dat de foto's goed zijn onderzocht en dat ze van internet zijn geplukt. ,,Het diertje is honderd procent namaak en we roepen iedereen met andruk op de kiekjes niet meer te delen om de ontstane paniek snel in de kiem te sporen'', aldus Datuk Rosli Abdul Rahman: agent in Pahang.