Verbijsterde agent bekeurt 28 bestuurders voor fotograferen ongeval

Weer trekt de politie aan de bel nadat passerende automobilisten een ongeval fotograferen of filmen. Nu is het de Brabantse politie die spreekt van een groot probleem: automobilisten die zo nodig ongevallen met hun mobieltje fotograferen. ,,Daar komen meer ongelukken van.



Motoragent Peter Kennis had er die zomerse vrijdag op rijksweg A58 in ruim een uur tijd maar liefst 28 te pakken.



,,Sommigen reden met losse handen langs de wrakstukken. Die zaten dwars in hun auto om maar foto's en filmpjes te kunnen maken. Levensgevaarlijk. Het is dat ik alleen was en te weinig tijd had, anders had ik er veel meer genoteerd."



Door hun gedrag ontstonden in de kijkersfile aan de andere kant van de snelweg bijna nog meer aanrijdingen. Volgens politiewoordvoerder Pierre-Ine Mattheussens zijn dit al lang geen incidenten meer en is dit voor politiemensen in heel Brabant inmiddels een even herkenbaar als gevaarlijk beeld.



Ook in Gelderland werd al eerder aan de bel getrokken, zoals in september 2016 toen een 78-jarige man uit Maren-Kessel op de A12 bij Arnhem verongelukte. Volgens een agent die daar als eerste ter plaatse was hield n van de hulp biedende omstanders een stuk karton voor de auto van het slachtoffer. Hij deed dat omdat verkeer al filmend langs de ravage reed. Ze filmden het voertuig, het kenteken, het slachtoffer en reden door zonder hulp te bieden! 'In wat voor wereld leven we!', zegt de agent op Facebook.



Volgens de politie is het niet alleen verboden een telefoon vast te houden tijdens het rijden, maar door het filmen 'circuleren er al beelden van het ongeluk op social media, nog voordat wij de familie hebben bereikt'.



De verkeerswet schrijft voor dat een automobilist niets mag doen dat het verkeer in gevaar kan brengen. Daaronder valt dus ook foto's maken, appen, koffie drinken en make-up opdoen. Sinds 2013 is het aantal ongevallen op hoofdwegen in Noord- Brabant met een kwart gestegen tot 4.366 in 2016. Volgens de Stichting Incident Management Nederland, een samenwerking tussen verzekeraars en wegbeheerders, is die stijging veroorzaakt door het gebruik van smartphones achter het stuur.



De Brabantse agent Peter Kennis achterhaalde aan de hand van genoteerde kentekens de namen van de bestuurders. Hij was daar dagen mee bezig en belde ze een voor een: ,,Eentje dacht nog dat ik hem zocht voor een getuigenverklaring, maar ik kon iedereen meedelen dat ze een bekeuring van 230 euro kregen."



En dat is precies hetzelfde bedrag dat je opgelegd krijgt als je met de smartphone in de hand achter het stuur zit te bellen. ,,Hebben ze niet in de gaten", weet de politieman vervelend genoeg uit ervaring. ,,Ik bel er toch niet mee, roepen ze dan nog."



Normaal gesproken, had de motoragent de roekeloze bestuurders staande moeten houden. Daar was nu, na het ongeval op 23 juni waarbij een auto tussen een truck en een touringcar werd gemangeld, geen gelegenheid voor. ,,Ik heb toen door open raampjes geroepen dat ze een proces-verbaal zouden krijgen. Later hebben we overleg gepleegd met Justitie. Daar vonden ze ook dat we moesten ingrijpen."



Met als gevolg dat tientallen bestuurders recent alsnog de rekening kregen gepresenteerd. Wat politieman Kennis betreft, maakt hij met zijn collega's structureel werk van dit gedrag.



,,Aanpakken. Ook degenen die filefotootjes maken om te laten zien dat ze later thuis of op het werk zullen arriveren. We merken dagelijks dat men zich niet bewust is van het gevaar van dit gedrag."

