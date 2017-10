Nooit meer strijken

Strijken van overhemden hoeft geen probleem meer te zijn. Twee Britse uitvinders Rohan Kamdar en Trevor Kerth ontwierpen een apparaat, Effie genaamd, om de klus te klaren. Ze kan twaalf kledingstukken in een keer verwerken, ofwel een shirt in drie minuten.Effie lijkt ook niet al te ingewikkeld te werken. Je doet wat water in het apparaat en eventueel wat wasverzachter. Daarna hang je de kledingstukken op hangers in het toestel. Drie minuten later komen deze er gestreken uit.Je moet wel even in de buidel tasten. Het prijskaartje is 699 Britse pond ofwel omgerekend zon 780 euro. Vanaf maart 2018 kan de Effie besteld worden.