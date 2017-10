Picknicktafel verbindt de VS en Mexico

Het bouwen van een muur op de grens van de Verenigde Staten en Mexico was een van Donald Trumps belangrijkste beloften tijdens de Amerikaanse presidentscampagne. Hoewel er van deze belofte nog weinig is terechtgekomen, staat er op een groot deel van de grens echter al een stalen hek dat de landen scheidt. Als het aan de Franse kunstenaar JR ligt, kan welke constructie dan ook de bevolkingen niet tegenhouden dingen met elkaar te delen.De kunstenaar heeft vorige week een lange picknicktafel gebouwd die de grens tussen de twee landen passeert. De ene helft van de tafel staat in het Mexicaanse plaatsje Tecate en de andere helft in de Amerikaanse staat CalfiorniŽ. Op de tafel staan twee ogen afgebeeld die als het ware 'terugkijken' naar de leiders in het Witte Huis die de grens continu onder de loep nemen.Mensen aan beide kanten van het hek namen plaats aan de tafel en startten een grote, internationale picknick. ,,Mensen delen hetzelfde eten, hetzelfde water, genieten van dezelfde muziek (aan elke kant stond een helft van de band) rondom de ogen van de dromer", zei de Franse kunstenaar op zijn Instagramaccount. ,,We vergaten de muur voor een moment." JR ging ervan uit dat de picknick afgebroken zou worden door de autoriteiten, maar het werd toegestaan de feestelijke gebeurtenis voort te zetten. De kunstenaar deelde zelfs een kop thee met een agent aan de Amerikaanse kant.