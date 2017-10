Bankbiljetten dwarrelen over rotonde Nieuwendijk

Een autohandelaar verloor zaterdagmiddag zijn portemonnee, midden op een rotonde in het Brabantse Nieuwendijk. Blijkbaar had hij flink wat bankbiljett

21-10-2017 14:18:32

Jawel

Jawel



Ik denken, dat er iets niet klopt aan dit bericht, blijkt er inderdaad toch ook een dorp Nieuwendijk in de gemeente Werkendam te bestaan. Ik kende alleen Nieuwendijk in de gemeente Korendijk, maar dat ligt niet in Brabant en heeft geen rotonde. Zo haal je op deze site je topografische kennis nog eens op.