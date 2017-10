Woede en spot over cadeau Grace Mugabe

De bevolking van Zimbabwe maakt zich boos over Grace, de vrouw van president Robert Mugabe. Ze heeft bij de rechtbank een klacht ingediend tegen een Belg die haar ring ter waarde van 1,35 miljoen dollar (1,14 miljoen euro) niet heeft geleverd.De 93-jarige president Mugabe pretendeert voortdurend een sober leven te lijden. Maar in een land waar vier op de vijf mensen werkloos zijn en het maandinkomen gemiddeld 170 euro bedraagt, leidt een cadeautje van ruim een miljoen tot hoon en spot op sociale media.De ring was een cadeau van Grace bedoeld voor de viering van haar twintigjarig huwelijk met Mugabe. Zij staat in Zimbabwe bekend als 'Gucci Grace' vanwege de vele aankopen die ze doet. De 52-jarige presidentsvrouw is een invloedrijk persoon in het land. Zij wordt door veel mensen gezien als de opvolgster van haar echtgenoot.