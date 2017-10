Levensgevaarlijke wegafsluiting: Als er niets gebeurt, dan vallen er doden

Arie van Rijswijk (73) uit Ter Apel luidt de noodklok. Een wegafsluiting op de N366 (Veendam-Ter Apel) is levensgevaarlijk. ,,Dit gaat niet lang meer goed. Er gaan doden vallen.’’Met grote ogen staat Van Rijswijk op de parkeerplaats langs de N366 bij Ter Apel, vlakbij waar de weg samenvloeit met de N391 uit Emmen. ,,Kijk... kijk... Oohhwwww’’, gilt hij uit. Van Rijswijk houdt zijn handen tegen de wangen. ,,Dit gaat maar net goed.’’Inderdaad. Met minimale ruimte ‘wurmt’ een blauwe passagiersauto zich tussen het lichtgevende aanwijzingsbord en een grote vrachtwagencombinatie. De auto rijdt aan de linkerkant. Normaal gesproken de verkeerde weghelft. De baan van de vrachtauto. Maar in dit geval valt het de automobilist niet aan te rekenen.Hij of zij wordt namelijk naar links geleid door een grote lichtgevende pijl. Plichtsgetrouw stuurt de automobilist de auto die kant op. Recht op de tegenligger af. Met een ruk aan het stuur voorkomt de automobilist een frontale botsing. Het is kantje boord.Op deze plek zijn wegenbouwers druk bezig met de aansluiting van de N391 en de N366. ‘N391 veilig’ staat op een groot bouwbord. Maar op dit moment wordt dat allesbehalve waargemaakt.We hebben het met eigen ogen gezien en meegemaakt. Als we over de weg rijden, slaat de schrik ons om het hart. Wij waren al naar links gegaan (’de pijl geeft aan dat we naar links moeten!’), maar twee auto’s rijden ook op de linkerbaan. Met een ruk naar rechts ontwijken we de auto.In tien minuten tijd - hooguit een kwartier - zijn we samen met Van Rijswijk daarna nog getuige van zeker vijf bijna-botsingen. Waarvan een echt een dubbeltje op z’n kant was. Twee auto’s rijden zelfs de afslag op en rijden zo ongewild als spookrijder richting Ter Apel. Levensgevaarlijk.,,Zondagavond reed ik in het donker naar huis met mijn vrouw. Er was amper iets te zien en we reden de N366 op, zoals die vrachtwagen net deed. We reden frontaal op twee vrachtwagens af. Het ging met ons maar net goed. We zijn zo bang geweest’’, vertelt Van Rijswijk daags na het incident.Maandag rijdt hij er nog een keer langs. Om het toch echt zeker te weten. ,,Weer zat het hart mij in de keel. Dinsdag ben ik dus naar de politie gegaan.’’De oplossing lijkt vrij simpel, zegt ook Van Rijswijk. ,,Maak een doorgetrokken streep of zet die lichtgevende pijl 50 meter verderop. Of plaats voor het verkeer uit de richting van Stadskanaal een stopbord of haaientanden. Nu slaan ze direct hun baan op.’’Op de N366 bestaat nu al zeker een aantal dagen een gevaarlijke wegsituatie. Het ergste is: de politie is er van op de hoogte, maar tot actie heeft het nog niet geleid.,,Dinsdag tegen het middaguur ben ik op het politiebureau geweest om er melding van te maken. Ik wil niet op mijn geweten hebben dat er slachtoffers vallen terwijl ik er niet alles aan heb gedaan om deze idiote verkeerssituatie op te lossen”, zegt Van Rijswijk. ,,Het zit me gewoon niet lekker.’’Op het politiebureau krijgt Van Rijswijk te horen dat de situatie bekend is. Er waren al meerdere meldingen gedaan.Woensdagochtend rijdt de 73-jarige de route nog een keer. Ditmaal samen met een bevriende vrachtwagenchauffeur. ,,Je wilt toch zeker weten dat het echt wel erg is. Nou, die vriend zei direct: hier gaan doden vallen als er niet snel iets aan wordt gedaan.’’