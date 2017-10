Piloot geschorst na spectaculair afscheidsrondje

Luchtvaartmaatschappij Air Berlin is failliet en dat betekent dat de werknemers op zoek moeten naar een nieuwe baan. Ook de piloten. Een van de piloten besloot op een bijzondere manier afscheid te nemen op zijn laatste langeafstandsvlucht: met een extra laag rondje over het vliegveld van Düsseldorf. Filmpje De piloot vloog met ongeveer 200 passagiers van Miami naar Düsseldorf en meldde kort voor de landing aan de luchtverkeersleiding dat hij niet kon landen door een technisch mankement. Hij maakte een doorstart en vloog laag over de terminals - terwijl er eigenlijk niets aan de hand was met het toestel.Na het afscheidsrondje landde het toestel alsnog. "Ik wilde een teken maken, een waardig en emotioneel afscheid", zei de gezagvoerder na afloop.De luchtvaartautoriteiten doen onderzoek naar de kwestie. De piloot en de rest van de bemanning van de A330 zijn voorlopig geschorst.Air Berlin houdt later deze maand op te bestaan. In augustus vroeg de maatschappij faillissement aan, maar dankzij financiële steun van de Duitse overheid kan de luchtvaartmaatschappij nog even doorvliegen. Bij Air Berlin werken meer dan 8000 mensen. Er wordt overlegd over een sociaal plan voor de medewerkers.De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa neemt waarschijnlijk grote delen van de maatschappij over.