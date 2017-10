Nieuwe bewoners mogen niet klagen over geluidsoverlast Schiphol

Wie in een nieuwbouwwoning vlak bij Schiphol gaat wonen, moet de vliegtuigherrie voor lief nemen. Tenminste, ze zijn in elk geval vooraf gewaarschuwd.



Nieuwe bewoners worden voortaan gewaarschuwd voor de geluidsoverlast. Dat gebeurt onder meer door de overlast in het koopcontract op te nemen via een kettingbeding. In zo'n beding staat welke harde afspraken zijn gemaakt tussen de koper en verkoper.



De afspraken zijn gemaakt door de gemeenten, de provincies, KLM en Schiphol en met staatssecretaris Sharon Dijksma, melden regionale media.



De maatregel is genomen omdat er in de toekomst een groot aantal nieuwe woningen wordt gebouwd rond Schiphol. In dat gebied zijn nu nog veel ongebruikte weilanden, panden en kassen.



Het is de bedoeling dat onder meer in het gebied pal onder de Buitenveldertbaan 4500 woningen worden gebouwd. Normaal is de bouw van nieuwe woningen direct in het verlengde van de start- en landingsbanen verboden. Daar is namelijk veel geluidsoverlast en bestaat het risico dat een toestel neerstort. Maar door de woningnood is besloten om van het verbod af te wijken.



Er is verzet van bewonersgroepen in de omgeving. Kees van Ojik voorziet problemen: "Je moet niet pal onder de uitvliegroutes bouwen. De bouw van woningen in de Bloemendalerpolder bij Weesp was al een fout. Die komen ook precies onder een route te liggen."

20-10-2017 09:16:08 stora

Ik ben het eens dat nieuwe bewoners geen recht van spreken hebben.

Als je daar wil wonen dan weet je dat die herrie er is.

Maar dat verbod om niet te bouwen op aanvliegroutes is natuurlijk niet voor niets.

Dat is gewoon gevaarlijk.

Als er ooit een vliegtuig neerstort wat zullen die bestuurders dan zeggen.





20-10-2017 09:20:22 venzje

En weten we



Laatste edit 20-10-2017 09:24 Dat lijkt me niet best voor de gezondheid En weten we dit nog? Ik denk er nog vaak aan als ik er op mijn dagelijkse ritje langskom.

20-10-2017 09:27:53 Emmo

@stora :

Als er ooit een vliegtuig neerstort wat zullen die bestuurders dan zeggen. QuoteAls er ooit een vliegtuig neerstort wat zullen die bestuurders dan zeggen.



Maar als zo vaak, alle voorzichtige consideratie betreffende veiligheid en gezondheid worden vrolijk terzijde geschoven als er geld te verdienen valt.



De kruik gaat net zo lang te water... en dat soort dingen. Wir haben es nicht gewußt.Maar als zo vaak, alle voorzichtige consideratie betreffende veiligheid en gezondheid worden vrolijk terzijde geschoven als er geld te verdienen valt.De kruik gaat net zo lang te water... en dat soort dingen.

20-10-2017 09:29:40 allone

@Emmo : als het kalf verdronken is... en dat soort dingen

20-10-2017 09:35:48 stora

Je mocht daar op aanvliegroutes niet eens een schuur bouwen en nu komt er een hele wijk.

Ik zou daar geen huis kopen.

En als iedereen zo denkt dan bouwen ze een spookdorp.

20-10-2017 09:42:59 venzje

@Emmo :

Toch? @allone : Voorzichtigheid is de moeder van het kalf dat verdronken is in de porseleinkast.Toch?

20-10-2017 09:44:19 Emmo

@stora : Hm, Ergens in Frankrijk werd aan de Loire een nieuwe wijk gebouwd. Heel populair. Tot het ging regenen. Toen bleek dat de wijk in buitendijks land stond.

20-10-2017 09:44:44 allone

@venzje : ja, dat was hem ja, dat was hem

20-10-2017 10:28:47 stora

Maar een vliegtuig in je nek schijn je niet te kunnen oefenen.

Ook stom van die Fransen. @Emmo , hopelijk hadden die mensen zwemles gehad.Maar een vliegtuig in je nek schijn je niet te kunnen oefenen.Ook stom van die Fransen.

20-10-2017 10:40:37 Emmo

Ik kan me voorstellen dat mensen in Frankrijk wat minder alert zijn op overstromingen dan hier in Nederland. @stora : Als ik het indertijd goed begrepen heb was het een zwendeltje van de plaatselijke gemeente en de makelaars. De laatsten verzwegen dat het om buitendijks land ging en de de eersten hielden de noodzakelijke informatie achter.Ik kan me voorstellen dat mensen in Frankrijk wat minder alert zijn op overstromingen dan hier in Nederland.

