Vrouwen hebben meer slaap nodig dan mannen

Vrouwen hebben complexe hersenen en hierdoor hebben ze meer slaap nodig hebben dan mannen. Professor Jim Horne, directeur van het Sleep Research Centre aan de universiteit van Loughborough heeft een specifieke uitleg over het belang van slapen.



Professor Horne legt uit: “Voor vrouwen is slecht slapen sterk geassocieerd met een hoge mate van psychische klachten en met meer gevoelens van vijandigheid, depressie en woede. Deze gevoelens waren niet geassocieerd met dezelfde mate van verstoring van de slaap bij mannen.”

Vrouwen gebruiken hun brein meer dan mannen



De belangrijkste functie van slapen is dat je hersenen zich herstellen en repareren. Tijdens je diepe slaap, de cortex, is het de bedoeling dat het deel van je hersenen dat verantwoordelijk is voor gedachten, geheugen en taal loskomt van je zintuigen en in de herstelmodus gaat. Hoe meer je je hersenen laat kraken, hoe meer er hersteld moet worden, en hoe meer slaap je nodig hebt. Professor Horne zegt: “Vrouwen hebben de neiging om te multitasken, ze doen veel tegelijk en zijn flexibel, en dus gebruiken zij meer van hun werkelijke brein dan manen, en hebben ze meer slaap nodig.



Er wordt altijd gezegd dat mensen baat hebben bij minimaal acht uur slaap per nacht, maar volgens de professor is deze acht uur voor vrouwen niet genoeg. Gemiddeld hebben vrouwen 20 minuten meer slaap nodig dan mannen. Slecht nieuws voor vrouwen die zichzelf niet scharen onder het type multitaskende, flexibele vrouw: volgens Horne staan vrouwenhersenen totaal anders in verbinding dan die van mannen en zijn ze veel complexer opgebouwd. Hij stelt zelfs dat een man met een complexe baan, die veel lateraal moet denken wellicht meer slaap nodig heeft dan een gemiddelde man, maar nog altijd minder dan een vrouw. Lekker dan!



Ben jij een moeilijke slaper? Er zijn tal van mogelijkheden die je kunt proberen om beter en langer te slapen. Vooral meditatie en yoga werken goed, omdat je hiermee zowel je lichaam als geest voorbereid op een goede nachtrust. Note to self: rond middernacht de was ophangen zorgt niet voor een betere nachtrust.

