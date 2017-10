Vijfpotige zwerfkat Quint wordt geopereerd in Utrecht

Het was een bijzondere vondst vorige week in Rotterdam Zuid: een zwerfkat met vijf poten. De kat wordt binnen tien dagen geopereerd in het academisch dierenziekenhuis van de Universiteit Utrecht (UU).Na onderzoek bleek dat Quint niet echt fit is. "Hij heeft last van zijn bekken en heupen", schrijft de UU. Dat moet worden geopereerd. "Met vijf poten is dat een grotere medische uitdaging dan bij een normale kat."De Universiteit heeft wetenschappelijke publicaties bekeken om te kijken hoe uniek Quint is. Daaruit blijkt dat er nog nooit een kat met vijf poten beschreven is. De UU wil daarom zoveel mogelijk over hem te weten komen. "Wetenschappelijk gezien is het een bijzondere kans, want het is een uniek beestje", zegt Marieke Veldman, een woordvoerder van Faculteit Diergeneeskunde van de UU.Ook is de UU een crowdfundingactie gestart. "Quint is een tam zwerfkatje en is eigendom van Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Een stichting die het moet hebben van donaties."Quint blijft eigendom van de stichting. "Als de behandeling klaar is, zal ongetwijfeld naar herplaatsing worden gekeken."