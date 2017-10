Verkeerde vrouw op foto opsporingsbericht politie

Een grote fout van de politie: bij een opsporingsbericht werd in maart een foto geplaatst van de verkeerde vrouw. De politie heeft de vrouw inmiddels excuses aangeboden.



Met het opsporingsbericht werd de dader van een babbeltruc in Zaandam gezocht. Maar daar had de vrouw die erop stond niets mee te maken.



"De politie betreurt deze foute gang van zaken", laat de politie weten. De foto is van alle officiŽle opsporingskanalen verwijderd en camerabeelden van de juiste verdachte zijn opgevraagd. De foto stond onder meer op de website van de politie en was te zien in het regionale opsporingsprogramma Bureau NH. In dat programma worden later de juiste camerabeelden getoond.

Reacties

19-10-2017 10:15:37 allone









En heeft de vrouw er nog last door ondervonden?

19-10-2017 11:00:53 venzje









Wat had die vrouw dan wél gedaan? Want die foto zullen ze niet van het internet hebben geplukt.

19-10-2017 11:34:53 mithe







Wnplts: Dordrecht



Of aangifte, of verdacht van iets anders, of de foto stond op de telefoon/computer van de agent, het is/was een mederwerkster daar? @venzje , misschien wel helemaal niks.Of aangifte, of verdacht van iets anders, of de foto stond op de telefoon/computer van de agent, het is/was een mederwerkster daar?

19-10-2017 12:00:17 venzje











Blijft de vraag: van wat? @mithe : Het meeste klinkt onaannemelijk. Het meest logische is dat de foto wel uit het opsporingssysteem komt, maar dat ze per ongeluk de verkeerde hebben aangeklikt. Verdacht van iets anders dus.Blijft de vraag: van wat?

19-10-2017 13:04:55 venzje









@allone : Uiteraard. En dat maakt het alleen maar erger, want mensen gaan nu speculeren.

