Maastrichtenaar voor de rechter om stoepzitten

Ton Stille uit Maastricht staat aanstaande vrijdag voor de rechter. De 73-jarige ondernemer wordt ervan verdacht op een stoel op de stoep voor zijn antiquariaat aan de Rechtstraat gezeten te hebben. Oftewel "zonder vergunning een weggedeelte anders gebruikt te hebben dan de bestemming daarvan"."Waanzin", vat Stille de verdenking samen. Hij zat al jaren voor zijn winkel op de stoep, voor de gezelligheid en om met mensen te praten. "Ik vind het een basisrecht om op de stoep gezellig met mensen te praten."In 2012 werd hij door ijverige handhavers voor het eerst op de bon geslingerd wegens stoepzitten. Dat leidde tot een rel, waarna de zaak werd geseponeerd. Maar een jaar later was het weer raak en werd hij opnieuw geverbaliseerd. "Ik heb toen met de wethouder gepraat en die stelde me in het gelijk", herinnert Stille zich vrijdag. "Maar ik wilde de zaak zelf laten voorkomen, zodat ze me straks niet opnieuw verbaliseren. Hier moet een eind aan komen!"

18-10-2017 08:19:04