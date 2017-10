Jongen in blote kont onderbreekt fietstocht om te masturberen in Zeeland

Een man die zondag zijn hond uitliet op de Bunders in Zeeland stond even raar te kijken. Een jongen van tussen de 16 en 20 jaar fietste hem voorbij zonder broek of onderbroek aan, stopte bij een sluisje en begon zichzelf te bevredigen.



De politie is naar de jongen op zoek. De melder zag de man iets na half zes fietsen bij het Duits lijntje. De jongen keek niet op of om.



Nadat hij zichzelf bevredigd had, fietste hij weer weg in de richting van de Zeelandsedijk richting Volkel.

