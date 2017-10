Hollandse eikels goed voor 20 cent de kilo

Droog en schoon aanleveren zonder dop, takken of blad. Alleen Hollandse eikels en niet aanleveren in plastic zakken, maar in verzamelnetten die bij Klaas Slager aan het Geerligsland in Staphorst zijn af te halen.



Dat zijn de voorwaarden voor de inmiddels traditionele eikelinzameling, dit jaar op zaterdag 28 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur. Graag aanrijden vanuit de richting van D'Olde Dijk, verzoekt inzamelaar Slager. Een kilo Hollandse eikels die aan de voorwaarden voldoet, is goed voor 20 cent. Het levert de Staphorster jeugd jaarlijks een aardige zakcent op.



De verzamelnetten zijn af te halen op maandag tussen 15.30 en 17.30 uur, op woensdag tussen 13.30 en 15.30 uur en op zaterdag tussen 10.30 en 12.00 uur.



Iedereen die eikels inlevert, krijgt een attentie van Slager.

Reacties

17-10-2017 15:08:59 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.366

OTindex: 7.060

Quote:

Iedereen die eikels inlevert, krijgt een attentie van Slager.



*draait zich om en kijkt naar haar vriend.*

"Schat, we moeten naar Klaas Slager in Staphorst." *draait zich om en kijkt naar haar vriend.*"Schat, we moeten naar Klaas Slager in Staphorst."

17-10-2017 15:30:50 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.959

OTindex: 27.518

@GroteMop1983 : Ik ken er ook nog wel eentje die minstens 24,- op zal brengen. Hij past alleen niet in het verzamelnetje.

17-10-2017 15:56:46 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.022

OTindex: 14.844





: Je kunt aan de slager een netje voor 120 kilo eikel vragen. Wie weet... In het kader van: je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te wezen? @Sjaak : Je kunt aan de slager een netje voor 120 kilo eikel vragen. Wie weet...

17-10-2017 16:24:47 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.366

OTindex: 7.060

@BatFish : Daar hoef je niet voor naar de slager te gaan. Soms worden de eikels je gewoon in de schoot geworpen.

17-10-2017 16:49:49 stora

Stamgast



WMRindex: 7.039

OTindex: 887

@GroteMop1983 :





*draait zich om en kijkt naar haar vriend.*

"Schat, we moeten naar Klaas Slager in Staphorst." Quote*draait zich om en kijkt naar haar vriend.*"Schat, we moeten naar Klaas Slager in Staphorst." Iets zegt me dat jouw vrind nooit op wmr kijkt

17-10-2017 17:21:37 allone

Oudgediende



WMRindex: 29.956

OTindex: 60.337





De eikels geef ik gratis aan de reeën



Laatste edit 17-10-2017 17:22 Volgens mij krijg je voor een kilo kastanjes veel meerDe eikels geef ik gratis aan de reeën

17-10-2017 17:25:21 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.304

OTindex: 15.897

@allone : En die gaan dan op een holletje naar Staphorst...

17-10-2017 17:26:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 29.956

OTindex: 60.337

@Emmo : zou het Dan moeten ze wel eerst over het hek hier springen - dat heb ik ze nog niet zien doen zou hetDan moeten ze wel eerst over het hek hier springen - dat heb ik ze nog niet zien doen

17-10-2017 17:34:30 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.366

OTindex: 7.060

@stora : Ach, hij weet dat ik hier ronddwaal en kijkt als ik heel hard lach.

17-10-2017 17:35:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.304

OTindex: 15.897

@allone : Stelletje luie donders. Dat krijg je als ze teveel te vreten krijgen

17-10-2017 17:40:21 allone

Oudgediende



WMRindex: 29.956

OTindex: 60.337

@Emmo : haha, ja idd, soms zijn ze zelfs te lui om op te staan voor het eten

17-10-2017 17:48:40 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.415

OTindex: 2.792

En wat doet die Klaas Slager eigenlijk met al die eikels? Ze slachten?

17-10-2017 18:46:09 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.959

OTindex: 27.518

@venzje : Alleen de grootste eikels komen daarvoor in aanmerking.

17-10-2017 19:55:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 29.304

OTindex: 15.897

@De_Paus: 20 cent per stuk is al te hoog.

17-10-2017 20:46:48 cousinDupree

Senior lid

WMRindex: 282

OTindex: 764

Wnplts: Vlodrop

S Quote:

Iedereen die eikels inlevert, krijgt een attentie van Slager.



Plakje worst? Plakje worst?

18-10-2017 00:31:15 Barmy

Erelid



WMRindex: 2.591

OTindex: 89

Meer dan genoeg NL eikels idd, miljoenen nederlanders

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: