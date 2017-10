Canadees stel ruziet na winnen jackpot

Geld en liefde gaan niet samen bij het Canadese stel Denise Robertson en Maurice Thibeault. De twee vechten elkaar de tent uit over de verdeling van ruim vier miljoen euro die ze wonnen in de loterij.



Toen Thibeault hoorde dat zij de jackpot hadden bemachtigd, besloot hij het geld stilletjes te incasseren en zijn partner te verlaten. Robertson kreeg er lucht van toen zij op een dag thuis kwam uit haar werk. Thibeault had al zijn spullen ingepakt en vertelde dat hij zijn baan had opgezegd.



De twee woonden tweeŽnhalf jaar samen en kochten in die tijd 649 loten. ,,Soms kocht hij er een, dan ik weer,'' zegt ze in de krant Toronto Sun. ,,We hadden de harde afspraak dat, mochten we ooit winnen, we het geld eerlijk zouden verdelen.



Thibeault zou al maanden bij zijn vriendin weg willen en het winnen van de lotto hebben aangegrepen om de stap daadwerkelijk te zetten. Hij woont nu op een geheim adres in afwachting van de rechtszaak die Robertson tegen hem heeft aangespannen.

17-10-2017 14:38:43 stora

Ruim 4 miljoen en elkaar helemaal niets gunnen.

Vreemde lui.

17-10-2017 14:40:20 GroteMop1983

Wat een eikel zeg! Had dan uit netheid (al is het maar 1 euro) in ieder geval een gedeelte van de jackpot achtergelaten, maar nee, hoor! Gelijk met de noorderzon vertrekken met al het geld is wel een beetje flauw!

17-10-2017 15:03:13 Emmo

Zou me niets verwonderen dat die juristen de lachende derde worden.

17-10-2017 16:56:43 linctus

Als iemand zo graag met het geld er vandoor gaat moet je blij zijn dat je niet meer met zo iemand samen bent. Dat hij maar gelukkig wordt met zijn centen.

17-10-2017 17:13:17 GroteMop1983

@linctus :



Dat hij maar gelukkig wordt met zijn centen.

Ik wil het ook wel anders formuleren. Dat hij maar stikt in zijn centen.

17-10-2017 17:19:37 HHWB

@stora : Maar ik gun jou die 4 miljoen ook niet als ik het geld kan krijgen...

17-10-2017 17:25:21 stora

@HHWB , ik gun jou ook geen 4 miljoen je moet het maar doen met 2 miljoen

17-10-2017 21:13:11 Heusdenaar

@GroteMop1983 :

Wat een eikel zeg! Had dan uit netheid (al is het maar 1 euro) in ieder geval een gedeelte van de jackpot achtergelaten, maar nee, hoor! Gelijk met de noorderzon vertrekken met al het geld is wel een beetje flauw!



Zou hij in het netje van die Klaas Slager passen? Misschien dat hij een lekker bedragje over heeft voor zo'n grote eikel.

