Oneindig vaak in de Python dankzij gehackt systeem

Wie tegenwoordig in de Efteling een ritje wil maken in de Python, kan vooraf een plekje reserveren. Zo hoef je niet oneindig lang in de rij te staan. Handig, maar het nieuwe systeem blijkt niet helemaal waterdicht. Software-ontwikkelaar Jan van Kampen uit Beverwijk wist het systeem te kraken.



Het kostte Van Kampen een uur om het systeem te hacken. Tamelijk eenvoudig dus. Hij bouwde ook een app waarmee hij eindeloos toegangscodes kan genereren om zo - mocht hij dat willen - de hele dag in de python te zitten. Iets wat hij overigens niet heeft gedaan.



Via Twitter heeft hij het pretpark laten weten van zijn ontdekking, want hij wil het experiment niet verpesten. Tegen pretparkwebsite Looopings.nl vertelt hij: "Het is wel innovatief en daar ben ik een voorstander van. Daarom laat ik alleen geselecteerde proefpersonen toe op mijn website. Als ze een goede reden hebben. Ik ga het niet openstellen voor iedereen."



De Efteling zegt het jammer te vinden dat het systeem gehackt is en heeft Van Kampen uitgenodigd om het te bespreken, en om een oplossing aan te bieden. De 'hacker' heeft zich inmiddels gemeld bij de Efteling, maar heeft nog geen contact met ze gehad.

Quote:

Daarom laat ik alleen geselecteerde proefpersonen toe op mijn website. Als ze een goede reden hebben. Ik ga het niet openstellen voor iedereen. Deze opmerking kan ik niet plaatsen. Wat heeft die met de hack te maken?



Quote:

De 'hacker' heeft zich inmiddels gemeld bij de Efteling, maar heeft nog geen contact met ze gehad. Je melden is toch een contact? Deze opmerking kan ik niet plaatsen. Wat heeft die met de hack te maken?Je meldentoch een contact?

Laatste edit 17-10-2017 11:42 @venzje : Misschien heeft hij een berichtje gestuurd aan info@efteling.nl. Dat zou ik niet zien als contact, als daar nog geen reactie op is gekomen.

Zelf noemt de Efteling het ook zo op zijn webpagina 'Contact en route'. @Sjaak : Tuurlijk wel. Als je een berichtje stuurt heet dat 'contact opnemen'.Zelf noemt de Efteling het ook zo op zijn webpagina 'Contact en route'.

@venzje : Ik gun jou je visie hierop, maar zelf zie ik dat als een verzoek om contact.

