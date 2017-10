Britse toeristen de cel in na valse diarreeclaim

Een Brits koppel dat de verzekering wilde oplichten door te claimen dat ze doodziek waren geworden in hun hotel op Mallorca is veroordeeld tot forse celstraffen. Ze vielen door de mand doordat ze op sociale media repten van een "fantastische vakantie".



Deborah Briton (53) en haar partner Paul Roberts (43) uit Wallasey bij Liverpool vierden in 2015 en 2016 samen met hun twee kinderen hun vakantie in het Globales America hotel op Mallorca. Terug in Engeland lieten ze lovende posts achter op sociale media. "Veilig thuis na twee weken zon, lachen, plezier en tranen." Of deze, een jaar later: "Weer thuis na een fantastische vakantie, de heerlijkste tot nu toe."



In augustus 2016 waren de zoete herinneringen klaarblijkelijk alweer vergeten en besloten ze de verzekering te tillen. Ze namen contact op met een advocatenkantoor. Dat diende een klacht in die erop neerkwam dat de vakantie van Briton, Roberts en hun twee kinderen volledig in het water was gevallen door diarree. Ze eisten 20.000 pond schadevergoeding.



Reisorganisatie Thomas Cook vertrouwde de zaak niet en kwam verhaal halen bij de 'onfortuinlijke' vakantiegangers. Deborah sloeg al snel door en zei dat het de schuld was van haar man Paul. Volgens hun advocaat had Paul het idee van de fraude opgepikt in de kroeg.



In de rechtbank zaten Deborah en Paul er gebroken bij, zeker toen ze hun straf hoorden van respectievelijk negen en vijftien maanden cel. De rechter kende geen mededogen en noemde de claims "a complete and utter sham", volslagen nep dus.



Hij waarschuwde mensen die van plan zijn om in de toekomst een vakantieziekte te faken. "Als ze worden ontmaskerd gaan ze de cel in, wat hun persoonlijke omstandigheden ook mogen zijn."



Volgens de openbaar aanklager is het aantal valse diarreeclaims onder Britse vakantiegangers de laatste jaren geŽxplodeerd. De Britse toeristenindustrie heeft maatregelen genomen om de fraude terug te dringen.



Reacties

16-10-2017 17:09:58 Emmo

Je zou willen dat dergelijke oplichtingen vaker aan het licht kwamen en bestraft werden

16-10-2017 17:11:57 BatFish

Ja, door dit soort eikels gaat onze premie voor reisverzekeringen omhoog. Geen medelijden - eigen schuld, dikke bul

16-10-2017 17:25:43 stora

Ik denk dat ineens de diarree claims heel erg gaan zakken

16-10-2017 17:40:59 Mamsie

Quote:

diarreeclaims onder Britse vakantiegangers de laatste jaren geëxplodeerd



Haha, dat zal een troep geven op de plee!

Diarree met knaleffecten!



Laatste edit 16-10-2017 17:42 Haha, dat zal een troep geven op de plee!Diarree met knaleffecten!

16-10-2017 17:48:02 Sjaak

@Mamsie : Met extra aandrijving door een flinke scheet ertussen.

16-10-2017 19:12:33 Heusdenaar

Ik wist niet eens dat een diarree claim bestond. Hoe werkt dat dan, als je diarree krijgt op vakantie dan kan je daar een vergoeding voor krijgen? Ik hoef maar een keer verkeerd te eten en ik heb er al last van dus lekker makkelijk verdiend die vergoeding.

