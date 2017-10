Hee Youtube, onze borsten zijn niet aanstootgevend

YouTube heeft de restricties opgeheven voor video's van de zogeheten rietdans van halfnaakte vrouwen in het Afrikaanse Swaziland. De leeftijdsgrens van de beelden is eraf. Het videoplatform heeft nu laten weten naaktbeelden weer toe te staan omdat die 'cultureel relevant zijn.'Tijdens de traditionele rietdans dansen meisjes en jonge vrouwen voor de koning, die er dan een tot zijn vrouw kiest. Onder gebruikers was verontwaardiging ontstaan toen voor het kijken van de video's van de jaarlijkse terugkerende ceremonie opeens leeftijdsrestricties golden. Youtube werd zelfs beschuldigd van racisme.Het besluit de beelden weer vrij te maken, volgt op een campagne onder leiding van Lazi Dlamini het hoofd van het videoplatform Yabantu TV. Toen bleek dat Youtube meer dan vijftig filmpjes van de rietdans aanmerkte als ongeschikt voor jonge kijkers, liepen adverteerders weg en kelderde het aantal gebruikers van Yabantu TV. Dlamini belde met Google, het moederbedrijf van YouTube en verzocht een einde te maken aan de beperkingen.Meer dan 200 culturele groepen in Swaziland steunden Dlamini. In het buurland Zuid-Afrika demonstreerden vrouwen uit het kleine koninkrijk met ontbloot bovenlijf. Ze hielden borden omhoog met daarop teksten als 'He Google, onze borsten hebben niets met seks te maken.',,Ik wil mijn cultuur in stand kunnen houden,'' zegt Nobukhosi Mtshali, een van de demonstranten in de krant Mail & Guardian. ,,Als foto's of filmpjes van mij worden aangeduid als aanstootgevend of zelfs als porno, is dat een directe aanval op ons culturele erfgoed. ,,Iedereen vind het prima als vrouwen in een muziekvideo met hun borsten schudden, maar als wij met ontbloot bovenlijf rondlopen kan het opeens niet door de beugel.''De rietdans, of Umhlanga, is een acht dagen durend ritueel rondom de maagdelijkheid. Elk jaar komen 40.000 meisjes en jonge vrouwen naar het paleis van koning Mswati III om met rietstengels in de hand te dansen. Een van hen trouwt uiteindelijk met de koning.Elk jaar kiest de 49-jarige Mswati III, de laatste absolute vorst in Afrika, een nieuwe bruid. De koning heeft nu veertien echtgenotes, nadat zijn moeder de afgelopen jaren drie vrouwen uit het paleis heeft gezet. De grote vrouwtjesolifant, zoals de koningin-moeder in Swaziland wordt genoemd, beslist over het lot van de vrouwen.Swaziland, ingeklemd tussen Zuid-Afrika en Mozambique, was in augustus 2010 in rep en roer door het overspel van Inkhosikati LaDube, een voormalige Miss Swaziland. De koning was op staatsbezoek in Taiwan toen zij in een hotel, net buiten de hoofdstad Mbabane, de lakens deelde met de minister van Justitie. Toen de getipte politie het hotel binnenkwam, verstopte de minister zich onder het bed. De agenten trokken hem er hoogstpersoonlijk onder vandaan. LaDube moest haar biezen pakken, de minister ging naar de gevangenis.Mswati III, sinds 1986 vorst van Swaziland, staat bekend om zijn uitbundige levensstijl. Hij nam zijn vrouwen mee uit winkelen in Dubai, Italië, Frankrijk, de Verenigde Staten en Taiwan.Het gesmijt met geld komt de koning op kritiek te staan. Het vorstenhuis kost Swaziland meer dan onderwijs en gezondheidszorg. Het totale vermogen van Mswati III wordt geschat op 150 miljoen euro. Het gemiddelde maandinkomen is er iets meer dan acht euro. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) houdt het land met noodkredieten op de been.Het vorstendom kent een van de hoogste aids-cijfers van Afrika. Veertig procent van de bevolking is besmet met het HIV-virus. Er kwam een wet die bepaalt dat meisjes tot hun negentiende levensjaar moeten wachten met seks. Vervolgens koos de koning dat jaar zelf een 17-jarig meisje als zijn nieuwe bruid. Mswati III legde zichzelf een boete op; de familie van zijn nieuwe echtgenote kreeg één koe.