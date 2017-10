14-10-2017 13:44:14

Laatste edit 14-10-2017 13:46

Ik durf niet in zee te zwemmen... zodra ik de bodem niet meer voel komt er zo'n angst over me heen dat ik een paniekaanval krijg... zelfs als ik de bodem gewoon kan zien. In het zwembad heb ik daar geen problemen mee.Ik ben vooral bang dat 'iets' me gaat pakken... het onheilspellende wat uit het niets ineens op je af kan komen en bij je is voordat je er iets aan kan doen... het neemt m'n adem weg.Door net te googlen zie ik dat het een vrij normale reactie is en het heeft uiteraard een naam... thalassofobie In de link zit een kleine test om te zien of je ook thalassofobie heb.