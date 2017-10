Ladder opzettelijk omgetrokken

Een 24-jarige man uit Roosendaal is donderdag aangehouden nadat hij zonder enige reden een ladder onder een man vandaan heeft getrokken. Deze staat op dat moment in de Wouwbaan op ongeveer 4 meter hoogte met een kettingzaag een boom te snoeien.



Het incident wordt rond 14.20 uur opgemerkt door enkele voorbijgangers. Deze schieten het onfortuinlijke slachtoffer te hulp en gaan eveneens achter te verdachte aan en houden deze staande in de Burgemeester Freijterslaan. Vervolgens is de man aan de inmiddels gearriveerde politieagenten overgedragen.



Als deze hem geboeid willen afvoeren verzet de man zich hevig tegen zijn aanhouding en probeert de agenten te schoppen en vast te pakken. Nadat zijn verzet is gebroken wordt hij voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Het slachtoffer, een 34-jarige man uit de gemeente Tholen, heeft aan dit incident wonder boven wonder alleen een gebroken pols overgehouden. Hij is behandeld in het ziekenhuis.

Was die man ladderzat of zo, anders kun je zoiets toch niet bedenken.Wat een mafkees

Het is dus niet eens alleen een ladder wegtrekken, maar een ladder van iemand die bezig is met een kettingzaag. Dit lijkt me minimaal poging tot doodslag, zo niet, poging tot moord.

OT die dader dient toch echt goed nagekeken te worden. @BatFish : moord houd in dat de dader vooraf bedacht heeft het slachtoffer vooraf met werkende kettingzaag de ladder op te sturen en dan de ladder om te duwen. Dat lijkt me sterk. Doodslag, ja!!! tenzij bewezen kan worden dat de dader zich niet bewust was van de gevaarzetting voor het slachtoffer en evt. omstanders.OTdie dader dient toch echt goed nagekeken te worden.

