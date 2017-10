Bericht op telefoon geldt als testament

Een Australische rechtbank heeft een niet verstuurd tekstbericht op een telefoon geaccepteerd als testament van een overleden man.Hij zei in die boo

16-10-2017 10:39:12

Vind deze beslissing vrij dubieus. Er is een goeie reden waarom een testament pas erkend wordt als het in het bijzijn van getuigen is opgesteld. Meestal geldt ook een voorwaarde dat iemand in goede geestelijke gezondheid moet zijn bij het opstellen van een testament. Deze arme vent heeft zelfmoord gepleegd, dus daar kun je aan twijfelen. Het testament is nooit bekrachtigd. Er is weinig controle of iemand anders misschien met die telefoon gerommeld heeft. Erg rare beslissing - tenzij er veel informatie mist in dit artikel.