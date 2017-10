Old Amsterdam is geen oude kaas en komt niet uit Amsterdam

Breaking nieuws voor alle liefhebbers van Old Amsterdam: deze kaas is helemaal niet oud, maar relatief best jong. ‘Het is kaas die ons een kunstje flikt’ aldus een van de programmamakers van de Keuringsdienst van Waarde.



De kaas is niet natuurlijk oud, maar kunstmatig ‘old’. Ook komt de kaas niet uit Amsterdam. “Onze kaas smaakt naar een oude kaas. Old Amsterdam heeft de intensiteit van oude kaas, heeft een kristalletje en is goed snijdbaar” zegt aldus Ingeborg Haagsma van Westland Kaas. Ze vertelt dat de kazen van Old Amsterdam ongeveer acht maanden rijpen.



“Het geheim van Old Amsterdam zit volgens haar in het zuursel en in de rijpingsstadia die de kaas doorloopt.” Gert van de Hoven is kaasexpert en zuurselspecialist. Hij vertelt dat het inderdaad mogelijk is om met zuursel een kaas sneller te laten rijpen. Bij een test in het programma blijkt dat in de meerderheid van de supermarktkazen het zuursel dat zorgt voor een snelle rijping te vinden is.



Hoe zit het dan met die termen oud en belegen? Mag je die ook gebruiken wanneer een kaas niet echt oud of belegen is. Nee, die termen zijn beschermd. Maar in het geval van ‘Old Amsterdam’ wordt het Engelse woord voor oud gebruikt, en dan mag het wel.

Ik heb nog nooit gedacht dat Old Amsterdam uit Amsterdam komt, want ik ben nog nooit een koe in de Kalverstraat tegen gekomen, al zou je dat -nav de naam- wel verwachten



We worden bedrogen en belogen

Soms staan er ook koeien op een pak melk maar er is geen koe aan te pas gekomen. Gewoon kalk en water met een mooi verhaal. Verbaasd mij helemaal niets,We worden bedrogen en belogenSoms staan er ook koeien op een pak melk maar er is geen koe aan te pas gekomen. Gewoon kalk en water met een mooi verhaal.

