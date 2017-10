Lijk vrouw twee jaar na moord ontdekt in bed

De Britse politie heeft in een huis in het Noord-Ierse Belfast het lichaam ontdekt van een vrouw die waarschijnlijk meer dan twee jaar geleden is verm

Reacties

15-10-2017 13:25:48 allone

Veel sporen van de moordenaar zullen er dan niet meer zijn..

15-10-2017 14:28:48 merlinswit

@allone : Er is wel een verdachte van 23jaar oud gearresteerd...

15-10-2017 14:30:27 allone

