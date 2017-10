Noorse vissers worstelen met enorme scholen makreel

Een fiks deel van de Noorse vissersvloot zit al een paar weken achter de makreel aan. De aanlandingen zijn voortreffelijk, want er is volop te vangen. Maar om schade aam het vistuig te voorkomen, zijn de Noren op zoek naar kleinere scholen. Vaak tevergeefs.

14-10-2017 20:43:13

Als het resultaat is dat er in totaal minder gevangen wordt, is dat alleen maar goed voor de visstand.



Maar vissers kennende zullen er volgend seizoen wel grotere en sterkere netten zijn.