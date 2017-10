Nieuwe medewerker laat baas weten dat hij later komt wegens trioseks

Het was de bedoeling dat student Ross woensdag zijn allereerste shift zou werken in een bar in Newcastle. Maar de avond voordien had hij beslist om to

Reacties

14-10-2017 15:05:15 allone

Mwah, b) iig niet,

als hij zo begint is dat niet erg veelbelovend voor de rest van zijn loopbaan..

maar c) is een mogelijkheid, om hem nog een kans te geven

14-10-2017 15:17:50 GroteMop1983

Ik zie die jongen al een mooie essay schrijven (een essay van 60 pagina's niet meer of minder ) @allone : Ik ga voor c).Ik zie die jongen al een mooie essay schrijven (een essay van 60 pagina's niet meer of minder

14-10-2017 15:25:06 allone

@GroteMop1983 : krijgen we die dan ook op WMR te lezen?

14-10-2017 19:28:43 stora

Als het mijn bedrijf was geweest dan was het jammer maar helaas voor hem. Als je niet eens de moeite kan nemen om op je eerste dag op tijd te komen dan maar niet.



Laatste edit 14-10-2017 19:31 Die baas hoopt stiekem op c, want het voelt voor hem wel goed dat hij niet als een saaie man wordt neergezetAls het mijn bedrijf was geweest dan was het jammer maar helaas voor hem. Als je niet eens de moeite kan nemen om op je eerste dag op tijd te komen dan maar niet.

14-10-2017 19:35:15 allone

@stora : dit is wel een vreemde baas, die zijn eigen beslissingen niet kan nemen, en zijn nog-niet-werknemer zoveel aandacht geeft op FB

14-10-2017 19:39:06 stora

@allone , hij runt een cafe en vindt denk de reden van het niet komen opdagen wel grappig. En nu is het een vorm van entertainment onder zijn vaste klanten.

