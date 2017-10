In Uitgeest kwam de trein dit jaar al 535 keer niet

De Sprinter tussen Amsterdam en Uitgeest is dit jaar al 535 keer omgedraaid voordat Uitgeest bereikt werd. Dat blijkt uit cijfers van reizigersorganisatie Rover, die wil dat de NS in actie komt.



Als de sprinter naar Uitgeest zes minuten of meer vertraging heeft, stopt de trein in Wormerveer. Door om te keren loopt de NS de vertraging in, maar in Uitgeest wachten passagiers dan vergeefs op de trein.



De trein tussen Amsterdam en Uitgeest rijdt vier keer per uur. Volgens Rover wordt de Sprinter wel erg snel opgeheven, soms ook bij kleine vertragingen. In ongeveer een kwart van de gevallen was de vertraging minder dan zes minuten, en in een enkel geval niet meer dan 42 seconden, schrijft NH.



Rover wil dat er een reservetrein in Uitgeest komt, waarmee vertraging kan worden opgevangen.



De NS wil eerst onderzoeken waarom sommige treinen eerder omkeren. "Tot die tijd kunnen we hier niks over zeggen. We weten simpelweg nog niet waarom dit gebeurt."

Reacties

13-10-2017 14:22:09 allone









Zwaar naatje. Zou men in Rotjeknor zeggen

13-10-2017 14:29:24 Emmo









Quote:

De NS wil eerst onderzoeken waarom sommige treinen eerder omkeren. "Tot die tijd kunnen we hier niks over zeggen. We weten simpelweg nog niet waarom dit gebeurt." Hm, als zoiets binnen mijn bedrijf zou gebeuren, dan zouden er koppen rollen. Misschien eerst eens nagaan waar de beslissingen genomen worden. En als de beslissingen ergens anders genomen worden dan bij de leiding, is het dan misschien niet verstandig om die leiding een schop met het voetje te geven? Tenslotte verklaart die hier met zoveel woorden dat ze hun werk niet aankunnen. Hm, als zoiets binnen mijn bedrijf zou gebeuren, dan zouden er koppen rollen. Misschien eerst eens nagaan waar de beslissingen genomen worden. En als de beslissingen ergens anders genomen worden dan bij de leiding, is het dan misschien niet verstandig om die leiding een schop met het voetje te geven? Tenslotte verklaart die hier met zoveel woorden dat ze hun werk niet aankunnen.

13-10-2017 14:41:41 venzje









Tja, dat is een consequentie van het systeem, voor zover ik het heb begrepen: de NS wordt afgerekend op treinen die vertraagd zijn. Niet op treinen die niet rijden. Dus proberen ze vertragingen op te vangen door delen van de dienstverlening te laten vallen.

13-10-2017 15:00:55 Emmo









@allone : Een beetje volgens de beroemde uitspraak: "We doen hier alles volgens de regels", waarbij niemand de geldigheid of de logica van de regels ter discussie stelt.

13-10-2017 15:43:50 GroteMop1983









Dat is het enige wat ik er op zeg. Dat is het enige wat ik er op zeg.

13-10-2017 16:02:05 stora









Dat is de betrouwbaarheid van het spoor.

Je weet zeker dat de trein niet komt.

13-10-2017 16:38:57 HHWB









T S Gewoon met de auto gaan of anders met de brommer...

13-10-2017 16:41:07 Sjaak









Reizen met de trein duurt twee keer zo lang als met de auto. Maar heel consequent kost het dan ook twee keer zoveel.

13-10-2017 16:56:29 allone









@Sjaak : voor mij niet, met de trein is veel goedkoper en veel makkerlijker, en qua tijd maakt het ook geen verschil

13-10-2017 17:00:51 Emmo









@allone : Is sterk afhankelijk van de route en het aantal reizigers. Met vier man in de auto is echt een stuk goedkoper.

13-10-2017 17:05:06 allone









Maar met 1 persoon naar A'dam kost je een fortuin (met de auto, vooral omdat je die daar dan ook moet parkeren ) @Emmo : preciesMaar met 1 persoon naar A'dam kost je een fortuin (met de auto, vooral omdat je die daar dan ook moet parkeren

13-10-2017 17:07:09 Emmo









@allone : Daar heb ik weer geen last van. Ik zet mijn karretje bij de baas op het terrein.

