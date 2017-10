Vliegtuig crasht tijdens herdenking crash

Een vliegtuigje met twee mensen aan boord is in Uruguay neergestort tijdens de herdenking van een vliegramp in de Andes in 1972. De passagier overleefde de crash niet.Het vliegtuigje stortte in zee tijdens een jaarlijkse herdenking op het strand in de buurt van Montevideo.In 1972 stortte een vliegtuig met een Uruguayaans rugbyteam neer in de Andes. De overlevenden moesten sommigen van de gestorvenen opeten om zelf te overleven.