Man in haaienpak beboet om boerkawet

Een man die zich had verkleed als haai, is op de bon geslingerd door de politie in Oostenrijk. Hij kreeg een boete opgelegd omdat het sinds kort verboden is gezichtsbedekkende kleding te dragen.De nieuwe wet staat in Oostenrijk ook wel bekend als de 'boerkawet', al geldt die niet alleen voor het verhullende kledingstuk dat gedragen wordt door ultraconservatieve moslims. Ook carnavalskleding valt er kennelijk onder.Zijn werkgever, McShark, had de man in het haaienpak eropuit gestuurd ter promotie van een nieuw filiaal in Wenen. Hij zou verschillende verzoeken om het pak uit te trekken hebben genegeerd, melden Oostenrijkse media. De boete bedroeg 150 euro.McShark laat weten de ontstane commotie te betreuren. "Helaas is een van onze collega's slachtoffer geworden van de nieuwe wetgeving", schrijft het bedrijf op Facebook.