Haarlemse huizenkopers drie ton rijker door inschattingsfout gemeente

Een Haarlems koppel is door een inschattingsfout van de gemeente Haarlem, en de oververhitte woningmarkt, in een paar uur drie ton rijker geworden. De huurders van een monumentaal pand aan de Kleine Houtstraat 116 mochten het huis van de gemeente overkopen voor 525.000 euro. Nog geen drie uur later deden zij de woning van de hand voor 835.000 euro aan een particulier. Inmiddels staat de woning op huizensite Funda te koop voor een minimale vraagprijs van 1 miljoen euro."Het karakteristieke rijksmonument met een diepe, zonnige stadstuin (bijna 100m2!)", zoals het wordt aangeprezen door de makelaar, is door de gemeente verkocht omdat het niet van 'strategisch' belang is voor de stad. Dat schrijft het Haarlems Dagblad.Het pand is in april 2016 getaxeerd, volgens de toen geldende marktwaarde. In maart dit jaar besloot de raadscommissie wonen het taxatiebedrag te handhaven, tot onvrede van een aantal oppositiepartijen. Het huis werd in september verkocht.Inmiddels is de Haarlemse gemeente ingehaald door aanhoudend stijgende huizenprijzen in die regio. Het taxatiebedrag viel bovendien lager uit dan de werkelijke waarde omdat er nog een lopend huurcontract gold voor onbepaalde tijd, zegt makelaar Robert Gravemaker van G&O."Een huis met huurders erin is minder waard", zegt Gravemaker, die de huidige eigenaar helpt bij de verkoop. Dat de toenmalige huurders ook de kopers waren van het huis, is hun geluk geweest, volgens de makelaar.Het komt voor dat overheden vastleggen dat kopers niet mogen speculeren na het overnemen van een woning, door bijvoorbeeld af te spreken dat de koper het huis een aantal jaar niet mag verkopen. Maar van zo'n 'antispeculatiebeding' zag de gemeente Haarlem af, omdat er veel achterstallig onderhoud was aan het huis.De partijen VVD, Trots en Hart voor Haarlem vroegen destijds om een nieuwe taxatie, maar de andere partijen vonden dat onredelijk naar de huurders. Raadslid Wybren van Haga van de VVD en Louise van Zetten van Hart voor Haarlem vragen de verantwoordelijk wethouder nu alsnog om opheldering.