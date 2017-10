Zeepfabrikant Dove zegt sorry voor racistische reclame

Ophef in de Verenigde Staten door een advertentie van zeepfabrikant Dove waarin een donkere vrouw haar T-shirt uittrekt, waarna een blanke vrouw tevoorschijn komt. De suggestie die wordt gewekt, zeggen critici, is dat wit beter is dan zwart. Filmpje Het plaatje werd door Dove onder meer verspreid via zijn Amerikaanse Facebook-account, meldt de nieuwszender CBS News. Meteen barstte een storm van kritiek los. Dove bood haastig zijn excuses aan via Facebook en Twitter.En het is niet de eerste keer dat Dove, onderdeel van het Brits/Nederlandse concern Unilever, op deze manier de mist ingaat. Een advertentie uit 2011 toonde al eens drie vrouwen op rij, van donker naar licht, met daarboven de woorden 'before' en 'after' (voor en na): Filmpje Daardoor zou je het idee kunnen krijgen dat een zwarte huid vies is, en een witte huid schoon, merken tegenstanders op. Ze verwezen meteen naar Amerikaanse zeepadvertenties uit de 19de eeuw waarin dat ook inderdaad werd gezegd: Plaatje Met de hashtags #donewithdove en #dumpdove zijn intussen boycotacties op touw gezet.