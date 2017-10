Redder geeft beloning aan ontvoerd meisje

Een Amerikaanse man die een beloning kreeg omdat hij een ontvoerd meisje hielp, heeft het geld aan het slachtoffer gegeven. Volgens hem is zij de echte held.Het meisje rukte begin vorige maand de deur open van Earl Melcherts auto en vroeg hem het alarmnummer te bellen. Ze zei hem haar naam en vertelde dat ze ontvoerd was. Melchert herkende het meisje onmiddellijk, vanwege alle publiciteit rond de zaak in regionale media.Het 15-jarige slachtoffer was bijna een maand eerder weggelokt uit haar huis in Minnesota door een kennis. De man sloot haar op in een kast bij hem huis en misbruikte haar geregeld met twee anderen, vertelde het meisje later.Na vier weken wist het meisje te ontsnappen toen de daders haar alleen lieten om boodschappen te doen. Op haar vlucht moest ze een meer overzwemmen om bij Melchert te komen. Ze had eerder tevergeefs bij enkele huizen aangeklopt.Vanwege zijn hulp had Melchert recht op de beloning van 7000 dollar die de familie en een anonieme donor hadden uitgeloofd voor de gouden tip. Tijdens de ceremonie waar hij het geld ontving, maakte hij bekend dat het geld naar het meisje ging."Niemand had deze genereuze goede daad verwacht. Zonder te aarzelen gaf Earl de beloning aan haar, gevolgd door een dikke knuffel", schreef de politie op Facebook. "Bedankt Earl, mensen als jij maken deze wereld beter."