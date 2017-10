Twee bevallingen op dezelfde parkeerplaats in hetzelfde weekend

Een ongewoon toeval op een parkeerplaats van de Burger King in New Jersey. Weliswaar een dag na elkaar, maar twee vrouwen bevielen daar van hun baby. Dezelfde agenten assisteerden bij de bevalling, zo schrijven Amerikaanse media.De politie werd vrijdag om 19.30 uur opgeroepen naar het Burger King-restaurant dat op een paar minuten rij-afstand van het ziekenhuis ligt. Een man en vrouw waren op weg naar het St. Claire's ziekenhuis, maar moesten uitwijken naar de parkeerplaats vanwege een enorme file. Vanaf daar belde de vader in spe naar de alarmlijn 911.Detective Scott Tobin vertelt aan News 4 New York: ,,De vader vertelde ons dat zijn eerste en tweede kind vrij rap kwamen, dus dat ze daarom niet genoeg tijd hadden om naar het ziekenhuis te gaan.'' En hij bleek gelijk te hebben. Nog geen tien minuten later zag een jongetje het levenslicht.De volgende avond werd Tobin weer opgeroepen naar dezelfde locatie. Weer lag een vrouw op het punt te bevallen. ,,Mijn collega en ik waren bezig met het papierwerk van de avond ervoor, toen een agent ons opriep. Ik zei dat het echt geen grapje was, maar we moeten weer!''Baby Braydon was er al bijna toen het politieduo arriveerde. ,,Ik moest de navelstreng doorknippen, want die zat om zijn nek. Pas toen we zeker wisten dat alles okť was, konden we ze begeleiden naar het ziekenhuis.''Pedro Cruz werkte beide avonden bij de betreffende Burger King. ,,Toen ik het vuilnis naar buiten bracht, zag ik de verlichting. Ik grapte toen nog: vast weer een baby. Een klant kwam binnen en die zei inderdaad: Yeah, er is een baby op komst!''.De baby's zijn allebei gezond en maken het goed. Braydon ligt nog tot woensdag ter observatie in het ziekenhuis.