Domme inbreker laat identiteitsbewijs achter

Een inbreker die zondagmorgen een fiets had gestolen uit een schuur in Hilvarenbeek, kon snel worden opgepakt. De 37-jarige Pool had namelijk zijn identiteitsbewijs achtergelaten.



Op de plek waar de fiets in de schuur had gestaan, vonden de bewoners van het bijbehorende huis aan de Schuttersweg ook nog een telefoon en een bankpas van de dief.



De gewaarschuwde politie ging op onderzoek uit en vond de verdachte en de fiets in een woning aan de Doelenstraat. De verdachte is door de politie meegenomen. De fiets is terug naar de eigenaar.

Reacties

10-10-2017 16:50:26 BatFish

Oudgediende



Laat hem de volgende keer gewoon zich zelf bij de politie melden. Dat scheelt de belastingbetaler weer een ritje om hem op te pakken.

10-10-2017 16:54:08 stora

Stamgast



@BatFish , het was op een zondagmorgen dan mogen die agenten ook wel een makkelijk klusje hebben.

10-10-2017 23:17:01 botte bijl

Stamgast



is de inbreker een keertje behulpzaam, is het weer niet goed

11-10-2017 06:09:49 allone

Oudgediende



En dat hij dan ook nog zijn telefoon en bankpas in ruil voor de fiets geeft, is nog aardiger.. misschien dacht hij wel dat het een ruilhandel was?



