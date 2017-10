Primeur alcoholslagboom bij Military Boekelo

Om te voorkomen dat je met een slok op achter het stuur kruipt kunnen bezoekers van de Military in Boekelo ervoor kiezen om door een speciale alcohol slagboom te gaan. Een deel van het parkeerterrein is afgesloten met een zo'n speciale slagboom.

Het is voor het eerst in Nederland dat er op een evenement zo'n voorziening in gebruik is. De organisatie van de Military vindt ook dat je niet met drank op moet rijden en werken daarom graag mee aan de actie. Op een speciale parkeerplaats is plaats gemaakt voor 125 auto's.

Je mag er staan als je aangeeft dat je op een alcoholslot wilt blazen wanneer je het terrein verlaat. In ruil daarvoor krijgt de 'bob' twee consumptiebonnen. De slagboom gaat pas omhoog wanneer er sprake is van 0% alcoholgebruik.



De slagboom zorgt wel voor de nodige oponthoud op de parkeerplaatsen.



De actie is afgekeken van de Belgen. Daar wordt al drie jaar met succes een alcoholslagboom op evenementen geplaatst. "De actie van vandaag is vooral bedoeld om een stukje bewustwording te creŽren", zegt Judith Dijkstra van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid (ROV).

Volgens schatting van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk onderzoek Verkeersveiligheid) vallen er in Oost-Nederland jaarlijks tussen de 16 en 35 verkeersdoden door het gebruik van alcohol, drugs en zware medicijnen in het verkeer.

Reacties

10-10-2017 12:17:30 venzje

Maar wie gaat drinken zet zijn auto natuurlijk op een andere parkeerplaats.



Het wordt misschien al interessanter wanneer deze parkeerplaats een flink stuk dichter bij de ingang van het evenement zou liggen dan de andere parkeerterreinen, maar dat lijkt hier niet het geval.

10-10-2017 13:22:03 botte bijl

zoiets is alleen effectief als alle parkeerruimte bij een evenement achter zo een slagboom zijn, maar dan zal het te duur worden

10-10-2017 13:28:55 Heusdenaar

@venzje : @botte_bijl: dan laat een chauffeur die wel gedronken heeft iemand blazen die niets op heeft en heeft hij alsnog vrije doorgang en gratis 2 consumptiebonnen

10-10-2017 13:31:03 venzje

@Heusdenaar : Jij mag niet meer meedoen! Jij mag niet meer meedoen!

10-10-2017 14:26:58 jessin

@Heusdenaar : Welke persoon, die niet hoeft te rijden, gaat op een festival niet drinken?

10-10-2017 14:30:17 stora

Ook die bestaan @jessin , personen die geen alcohol drinken.Ook die bestaan

10-10-2017 14:36:07 Mamsie

Ik snap niet waar dat voor nodig is.

Je weet toch zelf of je iets gedronken hebt of niet!

Dat hoeft toch zo'n ding je niet te vertellen.

10-10-2017 14:39:20 stora

@Mamsie , omdat veel mensen vinden dat 1 drankje of 2 en soms 3 nog wel moet kunnen, want dan zit je nog onder de 0,5 promille.

10-10-2017 14:56:36 venzje

@stora : Quote:

De slagboom gaat pas omhoog wanneer er sprake is van 0% alcoholgebruik. @jessin : Nou eh... ik, bijvoorbeeld.

10-10-2017 16:42:18 stora

En als je bv de bob bent en je denkt, nou eentje kan geen kwaad dan is dit wel een stok achter de deur om er niet 1 te nemen. @venzje , dat las ik ookEn als je bv de bob bent en je denkt, nou eentje kan geen kwaad dan is dit wel een stok achter de deur om er niet 1 te nemen.

10-10-2017 17:19:25 Heusdenaar

@jessin : ik en zoveel andere die geen alcohol drinken maar het wel leuk vinden om een festival te bezoeken. Dat soort mensen bestaan er ook nog steeds.

