Met een druk op de knop tap je verse pindakaas

Een documentaire over wielrenner Laurens ten Dam in Amerika veranderde het leven van Coen Beukenkamp en Michelle Mulders uit de stad Groningen.



In de documentaire tapt de wielrenner in een supermarkt een potje pindakaas uit een pindakaasmachine. 'Dat hebben we in Nederland niet', zegt Ten Dam in de docu. 'Nog niet', dachten beide Groninger ondernemers.



Deze week kreeg het stel de sleutels van het pand aan de Oosterhamrikkade in de stad. Nog dit jaar hopen ze daar hun bedrijf 'Wenutbutter' te openen. Het bedrijf fabriceert nu al pindakaasmachines voor supermarkten, boederijwinkels en andere instellingen.



Met die machines kunnen klanten hun eigen potje pindakaas tappen. In hun nieuwe pand gaan ze zowel de machines als hun eigen pindakaas produceren.



Na het zien van de wielerdocumentaire in 2014 bestelden Beukenkamp en Mulders een pindakaasmachine uit de Verenigde Staten. Inmiddels laten ze de apparaten zelf maken. Op twintig plekken in Nederland staan nu al de machines van Wenutbutter.



In onze provincie bijvoorbeeld in een boerderijwinkel in Winschoten. 'Je kan het vergelijken met de sinaasappelsapmachines die je in sommige supermarkten ziet. Mensen kunnen met een druk op de knop een vers potje pindakaas tappen van alleen pinda's en geen toevoegingen', vertelt Beukenkamp.



Had je tot voor kort twee soorten pindakaas, normale en eentje met stukjes noot, tegenwoordig staan er in de supermarkten verscheidene soorten. Met chilipepers, honing, caramel en zeezout.



'Je kan het vergelijken met hoe het met bier is gegaan,' zeggen de ondernemers erover. 'Tot voor en paar jaar had je eigenlijk alleen pils van bekende merken. Als je nu kijkt staan er allerlei nieuwe speciaal bieren van nieuwe merken. Met pindakaas gaat het net zo.'



De Groninger ondernemers hopen nog dit jaar hun machines hier te kunnen laten maken. De bedoeling is dat de Groninger pindakaas vanaf 2018 op de markt komt.

Reacties

10-10-2017 09:44:39 Mamsie









Hmmm lekker, pindakaas!

10-10-2017 09:58:35 allone









hè bah, pindakaas

10-10-2017 10:40:13 Tsudetn







Pindakaas... Kan er mee door.

10-10-2017 10:57:27 Emmo









Quote:

Het bedrijf fabriceert nu al pindakaasmachines voor supermarkten, boederijwinkels en andere instellingen. Ik wist niet dat hier pinda's groeiden.



@Mamsie : @allone : Ik wist niet dat hier pinda's groeiden. @Tsudetn : Zoveel mensen zoveel zinnen

10-10-2017 13:15:40 botte bijl









hopelijk komt dat ook gauw in Zweden. hier bestaat wel goede pindakaas, maar je moet er harder naar zoeken dan in NL....

10-10-2017 22:05:08 Heusdenaar









Misschien zou dat goudenhandel in Turkije kunnen zijn voor de goedkoopste potje pindakaas betaal je hier al gouw 3-4 euries voor. En het smaak is ook helemaal niet te vergelijkenmet de pindakaas die we uit Nederland kennen. Maar gelukkig komen er regelmatig familie en vrienden op vakantie die een aantal potjes voor ons meenemen.

10-10-2017 22:19:58 Emmo











Ik had eens pindakaas uit Egypte aan boord. Je tanden bleven er in staan, zo zoet. @Heusdenaar : Veel van dat soort dingen worden naar de lokale smaak geproduceerd. Mayonaise in Engeland is zuur, in het Midden Oosten zoet. Toch is het allemaal Calvé.Ik had eens pindakaas uit Egypte aan boord. Je tanden bleven er in staan, zo zoet.

10-10-2017 22:24:41 Mamsie









Ik ben er dol op maar mag het eigenlijk niet eten.

Papsie mag het wel hebben maar die eet het niet.

Die noemt het een broodje dood door verstikking.

10-10-2017 23:06:44 botte bijl









@Mamsie :

'broodje dood door verstikking', leuk gevonden....

toen ik klein was, toen hadden we een buurman, hij had 3 dochters ongeveer mijn leeftijd, die 'broodje dood door verstikking', leuk gevonden....toen ik klein was, toen hadden we een buurman, hij had 3 dochters ongeveer mijn leeftijd, die Bambix 'kindertjesbeton' noemde

