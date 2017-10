Winkeldief steekt zichzelf neer

Een diefstal in een winkel aan het Damrak in het centrum van Amsterdam is zaterdagavond op een opvallende manier geŽindigd.De winkeldief werd betrapt en bedreigde het personeel daarna met een scherp voorwerp. Het personeel was daar volgens de politie niet van onder de indruk. De dief besloot daarom zichzelf te verwonden.De winkeldief heeft veel bloed verloren en is naar het ziekenhuis overgebracht. Hij zal zich later nog voor de rechter moeten verantwoorden. De politie heeft op Facebook een foto van het bloedige tafereel geplaatst.