Half miljard euro aan niet bestaande vierkante meters verkocht

Door gegoochel met het oppervlakte van te koop staande woningen, is er in de stad Amsterdam vorig jaar 10 procent meer vierkante meters verkocht dan er volgens het Kadaster voor handen was.

Dat meldt het FD. De krant schat dat er zo voor bijna een half miljard euro woonruimte verkocht is, die volgens het Kadaster helemaal niet bestond. Het verschilt per makelaar hoe sterk er overdreven wordt.



Onderzoek van het FD laat zien dat makelaars het oppervlakte van woningen te ruim aanprijzen. Amsterdamse woningen die vorig jaar verkocht werden, telden gemiddeld 81,9 vierkante meter. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster. Maar op basis van de makelaargegevens, was die gemiddelde woning 90,1 vierkante meter. Dat is 10 procent groter.

'Makelaars verkopen lucht'

'Amsterdamse makelaars verkochten vorig jaar volgens hun advertenties opgeteld 100.852 meer vierkante meters woonruimte dan de omvang van de verkochte woningen volgens het BAG-register (van het Kadaster, red.)', schrijft het FD.



Een anonieme makelaar zegt in de krant dat hij een vervelend gevoel heeft over deze praktijken. Huizenkopers kunnen bij doorverkoop ontdekken dat hun woning kleiner is dan zij dachten en zo in de problemen komen. 'This shit gives us a bad name', aldus de anonieme makelaar. Ook de Vereniging Eigen Huis is kritisch. 'Makelaars verkopen lucht', zegt een woordvoerder.



De Makelaarsvereniging Amsterdam laat in de krant weten dat de informatie van het Kadaster achterhaald kan zijn. Door uitbreiding van een woning zouden die gegevens verouderd kunnen zijn. Eigenaren melden dat niet, omdat hun belasting dan omhoog zou gaan.

Reacties

09-10-2017 18:09:13 Grouse

Quote:

Zelden zo'n zwakke smoes gehoord. Zelden zo'n zwakke smoes gehoord.

09-10-2017 18:21:17 Emmo

Tsja, er zijn maar weinig kopers die hun huis daadwerkelijk gaan nameten. Heb ik ook niet gedaan.

09-10-2017 18:27:08 Grouse

Overal, en dus niet alleen in Amsterdam, word je al koper opgelicht. @Emmo : Ik wel. Tenminste, het stuk grond. Dat bleek ook een paar vierkante meter kleiner. Maar in het koopcontract stond dat kleine maatverschilen van minder dan 5% niet verrekenbaar waren. Dat schijnt met nieuwbouw normaal te zijn.Overal, en dus niet alleen in Amsterdam, word je al koper opgelicht.

09-10-2017 18:50:15 D0rus

Bizar dat op een zak chips van van 0,85 zo'n europees e'tje staat wat betekend dat het gewicht minder dan 1,6% afwijkt maar dat huizen, waar je al snel over enkele tonnen praat, zo 10% kleiner kunnen zijn.



En zouden de afwijkingen ook wel eens in het voordeel van de koper zijn? Ik betwijfel het. @Grouse : En waren kleine verschillen, tot 5%, tekort op de koopsom ook geen probleem?Bizar dat op een zak chips van van 0,85 zo'n europees e'tje staat wat betekend dat het gewicht minder dan 1,6% afwijkt maar dat huizen, waar je al snel over enkele tonnen praat, zo 10% kleiner kunnen zijn.En zouden de afwijkingen ook wel eens in het voordeel van de koper zijn? Ik betwijfel het.

09-10-2017 20:49:48 Grouse

En ik ga er met je voor het gemak maar vanuit dat het nooit in het voordeel van de koper is. @D0rus : Tekorten op de koopsom waren uiteraard niet bespreekbaarEn ik ga er met je voor het gemak maar vanuit dat het nooit in het voordeel van de koper is.

10-10-2017 00:08:08 botte bijl

meten is weten

