Afsluiting Westerscheldetunnel om fietsende Braziliaan

De Westerscheldetunnel richting Terneuzen is zondagmorgen dicht geweest door een fietser. Een 22-jarige Braziliaan wilde de tunnel gebruiken om van Nederland naar BelgiŽ te fietsen. Hij was op een fietsvakantie in Europa.



Fietsen door de tunnel is levensgevaarlijk, omdat auto's er 100 kilometer per uur mogen rijden.



Oplettende weggebruikers zagen de fietser en meldden dat bij de tunnelbeheerder. Toen die wilde ingrijpen, was de man al weg. Hij bleek al opgepikt door de marechaussee.



"Ons transport was onderweg naar de post in Terneuzen", vertelt woordvoerder Marloes de Ridder tegen Omroep Zeeland. "Toen ze de fietser zagen, zijn ze meteen gestopt. Ze hebben de Braziliaan met fiets en al ingeladen en verderop op een veilige plek uit het busje gezet, zodat hij zijn fietsvakantie kon vervolgen."



Door het snelle optreden van de marechaussee werd de tunnel binnen tien minuten na de afsluiting alweer vrijgegeven. De Braziliaan heeft zijn fietsvakantie vervolgd met een aandenken: een boete van 140 euro voor fietsen op een plek waar het niet mag.

09-10-2017 17:54:47 BatFish

Je moet toch echt heel erg je best doen om als fietser in de tunnel te geraken. Dat is niet een kwestie van per ongeluk een verkeerde afslag pakken. Hoe is die gast langs de tol gekomen? Daar kom je eerst langs voor je vanuit Ellewoutsdijk richting Terneuzen gaat.

09-10-2017 18:36:49 HHWB

T S Gaan we nu bij elke fietser in (een) de tunnel een bericht schrijven? Wellicht het een idee is om bie iedere bekeuring een bericht in de krant te plaatsen...

09-10-2017 18:37:43 HHWB

T S @BatFish : Zo makkelijk te omzeilen, maak je daar maar geen zorgen over.

09-10-2017 22:30:30 botte bijl

@HHWB :

als ik het goed heb onthouden -na ruim 10 jaar- is daar maar aan één kant een tolhuisje waar men allebei de richtingen afrekent. als je net aan de andere kant begint....

heb mij altijd afgevraagd wat er gebeurt als je uit de tunnel komt en geen geld bij je hebt. krijg je dan een boete of moet je terug als ik het goed heb onthouden -na ruim 10 jaar- is daar maar aan één kant een tolhuisje waar men allebei de richtingen afrekent. als je net aan de andere kant begint....heb mij altijd afgevraagd wat er gebeurt als je uit de tunnel komt en geen geld bij je hebt. krijg je dan een boete of moet je terug

09-10-2017 22:32:47 Emmo

@botte_bijl: Dan nemen ze één wiel in beslag.

09-10-2017 22:34:27 botte bijl

o ja, Zeeuwen schijnen zunig te zijn o ja, Zeeuwen schijnen zunig te zijn

09-10-2017 23:39:54 cousinDupree

Oplettende weggebruikers zagen de fietser en meldden dat bij de tunnelbeheerder.



Weggebruikers die niet opletten zijn verkeerd bezig of het kon ze geen moer schelen zeker. Weggebruikers die niet opletten zijn verkeerd bezig of het kon ze geen moer schelen zeker.

