Tankstationmedewerker gebruikt brandblusser tegen roker

Deze Bulgaarse man weigert zijn sigaret uit te doen in het tankstation Ė dan komt boontje om zijn loontje.Regels zijn er om gebroken te worden, dat denken sommigen toch.Maar eigenlijk zijn er heel wat regels die er voor een goede reden zijn. Bijvoorbeeld het verbod om te roken bij een tankstation.Deze regel is er niet om rokers te pesten maar om andere mensen niet in gevaar te brengen.